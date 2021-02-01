Справка о прививках от COVID-19 не будет обязательной в Украине, пока доступ к вакцинам будет ограниченным.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что справка о прививках от COVID-19 не будет обязательной в Украине, пока доступ к вакцинам будет ограниченным.

Об этом Ляшко сообщил в интервью ТСН.uа.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, как записаться на вакцинацию от коронавируса

По словам Ляшко, Украина действует в рамках исключительно международного законодательства.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никакие другие паспорта мы не собираемся внедрять", - отметил он.

По словам главного санврача, "мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, чтобы, при необходимости, двумя нажатиями на клавиатуре можно выдать ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы надо предъявить международное свидетельство о вакцинации".

На вопрос, может ли такая справка стать обязательной в Украине для посещения учреждений, Ляшко сказал: "100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам. И сейчас мы четко понимаем подходы к внедрению или не внедрению каких-то справок".

Он добавил, что нужно разделять вопросы иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации.

"Потому что у нас уже большое количество людей, которые переболели и попали в статистику, есть люди, которые переболели, но их система здравоохранения не увидела, потому что не обратились за медицинской помощью, перенесли (болезнь) легко, не обратились за тестированием. И у них есть иммунитет, который образовался вследствие болезни. Поэтому внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются разные вопросы, как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы вовлечены в эти процессы, поэтому нужно взвешенно принимать решения, которые должны учитывать как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека. Сделать определенные вещи и выбор".

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Читайте такжеПервую партию вакцин от коронавируса Украина получит через две недели - Минздрав

117 тыс. доз вакцины будут распределены для иммунизации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19, и членов бригад по иммунизации, которые будут проводить вакцинацию населения.

В течение первого полугодия 2021 г., начиная с февраля, Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Уже в феврале должна начаться вакцинация первой приоритетной группы.

Кампания по вакцинации в Украине будет проводиться в 5 этапов, в течение которых будет вакцинировано 9 приоритетных групп населения: медработники; военнослужащие ООС; работники социальной сферы; персонал и люди, которые находятся в интернатах для престарелых, домах ребенка и т. п; пожилые люди возрастом от 60 лет; работники сферы образования; сотрудники ГСЧС, полиции, Нацгвардии, СБУ, военнослужащие ВСУ; персонал и люди, которые находятся в местах ограничения и люди с хроническими заболеваниями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров