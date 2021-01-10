В Минздраве призвали соблюдать условия карантина.

Новый штамм коронавируса COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, может получить распространение в Украине, если люди не будут придерживаться правил безопасности. Главная задача сейчас - строго соблюдать требования локдауна до появления вакцины в стране.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24 "рассказала эксперт группы экспертов Министерства здравоохранения Ирина Колесникова.

"Каким образом британский штамм может попасть в Украину, если мы будем придерживаться строгих требований локдауна? Здесь же смысл в том, чтобы вообще не выходить из дома. При соблюдении всех требований учитывать то, что завезут британский штамм и он будет распространяться – конечно, если будет много нарушений, то это будет иметь место", - сказала Колесникова.

По ее словам, если украинцы будут строго соблюдать требования локдауна, "то, конечно, мы сможем дождаться, когда получим вакцину".

"На теперь уже есть исследования в лабораторных условиях – антитела людей, которые были привиты вакциной производителя Pfizer, нейтрализовали новые штаммы, которые уже появились, которые, мы знаем, быстрее распространяются", - отметила эксперт.

Новый штамм коронавируса COVID-19

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в Украине уже есть случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса. По его словам, Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И благодаря тому, что у его пациента чешские медики обнаружили новый штамм, ему удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования людей новым вариантом вируса.

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Автор: Андрей Василюк