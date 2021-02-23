В проекте бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины от коронавирусной болезни на 2022 год.

Иммунитет после прививки вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 будет действовать не менее 12 месяцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

"На данном этапе в государственном бюджете предусмотрено 3,9 млрд гривен для закупки вакцины, чтобы бесплатно, добровольно вакцинировать людей от коронавирусной болезни", - заявил он.

"По нашей информации, как минимум 12 месяцев после прививки должен быть иммунитет, если не произойдет никакой мутации (коронавируса - УНИАН), которая не была предусмотрена до этого", - отметил Ляшко.

Главный санврач также добавил, что в проекте бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины от коронавирусной болезни на 2022 год.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тысяч доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

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Автор: Константин Гончаров