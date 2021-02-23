Вакцинация препаратом AstraZeneca будет проводиться двумя сцеплениями с перерывом в 28 дней.

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить по каскадной модели: система здравоохранения постепенно будет применять свои мощности, сначала мобильные бригады будут делать по 100 прививок в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

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«Что касается того, сколько людей может быть вакцинировано. В нашей системе предусмотрена каскадная модель вакцинации. Что это значит? Приезжает партия вакцины и мы эту партию не используем сразу всеми нашими мощностями, мы загружаем мобильные бригады для того, чтобы они вакцинировали все время», - заявил он.

По словам Ляшко, одна мобильная бригада, в среднем, может проводить около 100 прививок от коронавируса в сутки в одном медицинском учреждении.

Он отметил, что вакцинация препаратом AstraZeneca будет проводится инъекциями из двух доз. «То есть сделали первую, и не ранее 28 дней делается вторая», - сказал он.

«Мы на мобильную бригаду рассчитываем занятость - по 100 прививок в сутки в течение 28 дней - то есть они используют 2 тыс. 800 доз вакцин, после этого на двадцать девятый день они возвращаются в первое учреждение, где вакцинировали 28 дней назад, и там делают повторные прививки», - сообщил он.

«В дальнейшем, когда будут поступать новые партии вакцины, будут участвовать новые платформы и новые кабинеты прививки, чтобы расширять количество прививок. Это позволит нам постоянно быть в процессе вакцинации», - отметил главный санитарный врач.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Сегодня, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

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Автор: Константин Гончаров