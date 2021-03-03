Одним из самых важных компонентов в лечении коронавирусной инфекции является кислород, подчеркнули в "Метинвесте".

Группа "Метинвест" продолжает вносить свой вклад в борьбу с COVID-19 в Мариуполе. Так, благодаря финансированию компании возле трех больниц в городе установят криосистемы, что позволит подключить 345 дополнительных точек доступа к прямой подаче кислорода.

Это, как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", исключит затраты на заполнение, перевозку и доставку на повторное заполнение кислородных баллонов.Читайте такжеПервый в Украине мобильный COVID-госпиталь показали изнутри (фото, видео)

Системы установят на территории трех больниц Мариуполя - № 1, 4 и 9. Как отмечается, в газификаторах жидкий кислород будет автоматически переводиться в газообразное состояние и в таком виде распределяться по кислородопроводам.

Поработали и над безопасностью таких кислородных станций: их оборудуют камерами видеонаблюдения и диспетчерскими пунктами с круглосуточным дежурством оператора. Также будет срабатывать система оповещения в случаях, если давление в системе снизится или упадет запас кислорода.

"Фонды Рината Ахметова и Вадима Новинского совместно с группой "Метинвест" с первых дней пандемии пришли на помощь мариупольской системе здравоохранения. Практически с нуля построили кислородную инфраструктуру в больницах, принимающих ковидных больных", - рассказала и.о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова.

За 2020-й и начало 2021 года инвестиции "Метинвеста" в кислородную инфраструктуру Мариуполя, как рассказали в пресс-службе компании, составили более 72 млн грн. За эти средства обустроили в больницах почти 700 коек с прямой подачей кислорода.

В 2020 году меткомбинат имени Ильича совместно с Фондом Рината Ахметова передал мариупольским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на сумму 11,5 млн грн. Для лечения больных COVID-19 было поставлено 183 тысячи кубометров газа.

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Автор: УНИАН