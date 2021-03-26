Изначально заболела мама малыша.

В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный мальчик.

Об этом сообщает Сегодня.

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По данным издания, изначально в семье заболела мать ребенка. Младенец скончался спустя сутки после госпитализации.

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с ковидом, но которые повлияли на его течение",- рассказал меддиректор мариупольской больницы №4 Серветник Андрей.

Ребенок погиб от COVID-19 с осложнением двусторонней пневмонии.

Это самая младшая жертва коронавируса в Украине.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестирований проведено 7 млн 889 тыс. 544.

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Автор: Екатерина Лиманская