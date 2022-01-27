В 17 регионах Украины подтвержден новый штамм коронавируса "Омикрон", который Всемирная организация здравоохранения уже отнесла к категории вариантов, вызывающих беспокойство из-за темпов распространения. В конце прошлого года в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний предположили, что в течение января – марта 2022 г. "Омикрон" станет причиной более половины всех случаев инфицирования COVID-19. Исследование на определение нового штамма, а также других идентифицированных на сегодняшний день вариантов SARS-CoV-2, можно сделать в Независимой лаборатории ИНВИТРО.

"В ИНВИТРО выявляют 10 штаммов коронавируса: так называемый "дикий" штамм, штаммы Alpha, Beta, Gamma и др., а также Delta и Omicron, имеющие на начало 2022 года наибольшее клиническое и эпидемиологическое значение", — сообщил заведующий клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО Павел Набока.

"Дикий" (первичный) штамм SARS-CoV-2 впервые был определен как возбудитель COVID-19 в 2019-м. Сегодня же ВОЗ как такие, что имеют доказанное влияние на протекание пандемии COVID-19 (из-за интенсивности распространения, увеличения патогенности, изменения клинических проявлений заболевания и снижения эффективности имеющихся диагностических и терапевтических средств), классифицированы следующие штаммы: Alpha (впервые выявлен в Великобритании в сентябре 2020 г.), Beta (Южная Африка, май 2020 г.), Gamma (Бразилия, ноябрь 2020 г.), Delta (Индия, октябрь 2020 г.) и Omicron (Южная Африка, Ботсвана, ноябрь 2021 г.).

"Мутация - это генетическая изменчивость вирусу, основная цель которой - улучшить способность вируса к выживанию и распространению", - поясняет Павел Набока. - "В организме людей с низкой активностью иммунных реакций (людей пожилого возраста, пациентов с иммунодефицитом) эти процессы протекают дольше и активнее, так как их иммунная система не может быстро побороть вирус. Предполагают, что именно длительная персистенция (носительство) вируса в организме людей с ВИЧ-инфекцией стала причиной появления "Омикрона"".

Определение штамма коронавируса важно, в частности, с точки зрения принятия соответствующих медико-санитарных и эпидемиологических мер, поскольку мутации увеличивают способность вируса к распространению. Например, контагиозность (заразность) "Дельты" до 2,5 раз выше, чем у предыдущих штаммов. А сегодня "Дельту" вытесняет "Омикрон", то есть этот штамм распространяется еще интенсивнее.

Кроме того, изменение свойств вируса может повлиять на скорость и тяжесть протекания заболевания. Поэтому понимание, с каким именно штаммом вируса столкнулся пациент, поможет спрогнозировать последствия COVID-19 для здоровья и позволит принять меры для снижения риска возможных осложнений. Для этого пациенты ИНВИТРО, получившие положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, в течение 7 календарных дней с момента взятия биоматериала для первичного исследования могут дополнительно заказать тест на определение штаммов (вариантов) вируса SARS-CoV-2.