Кататься на трассах люди смогут, а вот поесть в заведениях питания – нет.

Горнолыжные курорты Ивано-Франковщины (в частности - Буковель) не будут закрываться во время усиленного карантина, однако в их работе появятся определенные ограничения.

Читайте такжеВрач Тарас Жиравецкий: Официальную статистику по COVID-19 нужно умножать, как минимум, на пять

Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает KURS. По словам должностных лиц Госпродпотребслужбы на курортах будет разделена работа подъемников и ресторанов.

Кататься на трассах люди смогут, а вот поесть в заведениях питания – нет. Рестораны и кафе будут работать только на вынос.

Контроль за соблюдением карантинных ограничений усилят уже с 22 февраля. Для этого создадут группы, которые будут работать ежедневно.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу.

Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать с 22 по 28 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН