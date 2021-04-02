Каждая территориальная громада области должна отдельно принимать решение о применении тех или иных мер, оценивая ситуацию на своей территории.

С 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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«Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная... Мы видим, что напряженность положения дел варьируется в зависимости от территории. Следовательно, высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных громадах ситуация также очень разная», - сказал он.

По словам Володина, учитывая ситуацию, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и определенной в его регистрационных документах.

Руководителям предприятий торговли рекомендовать приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

«Все рекомендации о введении дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления. Еще раз подчеркиваю, каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории», - добавил глава области.

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Автор: Инна Андалицкая