Сама же больница полностью обеспечена для приема больных, говорят медики.

Из-за наплыва госпитализированных инфицированных коронавирусом персонал Киевской городской клинической больницы вынужден возвращать исписанные кровати. Больных размещают даже в коридорах.

Об этом пишет Обозреватель.

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"Несколько месяцев назад в больнице сменили кровати, а старые отправили на склад. Теперь из-за большого количества больных их возвращают - людей фактически негде класть. При этом на выходных к нам привозили практически по 50 человек ежедневно", – поделилась медик.

Само же медучреждение полностью обеспечено для приема больных: недавно там установили новую кислородную станцию, в ближайшее время подачу кислорода протянут на все этажи.

На территории больницы действуют две лаборатории, где можно сдать анализы на коронавирус. Журналисты подчеркивают, что люди в очередях нередко нарушают карантинные ограничения, в частности не соблюдается масочный режим.

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Автор: Яна Ставская