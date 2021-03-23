Из-за наплыва госпитализированных инфицированных коронавирусом персонал Киевской городской клинической больницы вынужден возвращать исписанные кровати. Больных размещают даже в коридорах.
Об этом пишет Обозреватель.
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"Несколько месяцев назад в больнице сменили кровати, а старые отправили на склад. Теперь из-за большого количества больных их возвращают - людей фактически негде класть. При этом на выходных к нам привозили практически по 50 человек ежедневно", – поделилась медик.
Само же медучреждение полностью обеспечено для приема больных: недавно там установили новую кислородную станцию, в ближайшее время подачу кислорода протянут на все этажи.
На территории больницы действуют две лаборатории, где можно сдать анализы на коронавирус. Журналисты подчеркивают, что люди в очередях нередко нарушают карантинные ограничения, в частности не соблюдается масочный режим.
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