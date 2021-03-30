Сейчас медучреждения бросили все силы на борьбу с коронавирусом, а другие пациенты остаются один на один со своими проблемами.

В одной из столичных больниц больной COVID-19 женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в помощи и госпитализации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Суслова, член комитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер Женского движения "За майбутнє".

По словам Сусловой, женщину посреди ночи в полубессознательном состоянии просто выставили на улицу и предложили вызвать такси, не оказав необходимой помощи и даже не выслушав.

Читайте такжеОт короновируса умер известный украинский продюсер"Ведь у пациентки - коронавирус. Хотя и 14-й день, когда фактически, по протоколу, в этот период человек не представляет никакой опасности для окружающих", - отметила член комитета ВР по правам человека.

Как отметила Суслова, эта ситуация показывает пробел в украинской медицинской системе: она не готова, ведь бросив все силы на борьбу с коронавирусом, другие пациенты остаются сам на сам.

Она добавила, что врачи, которые работают с женщинами, больными коронавирусом, должны учитывать противопоказания. Поскольку определенные препараты, помогающие в борьбе с заболеванием, имеют побочные последствия и могут вызвать аномальное маточное кровотечение, как и произошло в случае с женщиной.

"Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, должен ее получить! И карантин здесь не оправдание", - подытожила Суслова.

Коронавирус в Украине: свежая статистика

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 10 тыс. 533 новых случая коронавірусної болезни COVID-19. Госпитализировали 2 тыс. 597 человек, летальных случаев зафиксировали 286, тестирований методом ПЦР за сутки осуществили 50 тыс. 836. Выздоровели 3 тыс. 576 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 662 тыс. 942 человека, выздоровели – 1 млн 307 тыс. 076 человек. Летальных исходов зарегистрировано 32 тыс. 418, ПЦР-тестирований проведено 8 млн 058 тыс. 263.

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Автор: Ольга Робейко