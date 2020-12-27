В Киеве обнаружили еще 718 больных COVID-19, среди них 19 медиков.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
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«В Киеве за минувшие сутки выявили 718 больных с коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 107204», - отметил Кличко.
В частности, заболели: 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37273 жителя столицы.
«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 272, Днепровском – 161 и Деснянском районах - 57 случаев», - добавил Кличко.
Коронавирус в Украине 27 декабря - статистика
- За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине выявили 6113 новых случаев коронавирусной болезни. Сейчас в стране заболели 1025989 людей.
- В течение суток госпитализированы 1674 человека. Зафиксировано 72 летальных случая. В то же время 6621 пациент выздоровел.
- За сутки осуществлено 24978 тестирований на коронавирус.
- За все время пандемии в Украине зафиксировано 17774 летальных случая. Выздоровели – 658538 пациентов.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
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