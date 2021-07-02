Активисты прошли от посольства Германии до представительства Европейского Союза в Украине. Участники марша призвали страны-члены ЕС отказаться от патентной защиты на жизненно необходимые вакцины против COVID-19.

Фонд АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) и люди, поддерживающие кампанию прошли по улицам Киева в поддержку международной акции «VOW. Вакцинуйте наш світ». Цель мероприятия - призвать страны ЕС приостановить действие патентов на все вакцины и средства против COVID-19 на время пандемии и поддержать предложение Всемирной торговой организации об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.

Участники выступили против неравномерного распространения вакцин на европейском и глобальном уровнях, особенно в развивающихся странах. Так, по данным ВОЗ, богатые государства получили более 87 процентов из более чем 700 миллионов доз вакцин, которые вводятся во всем мире, в то время как бедные страны получили лишь 0,2 процента.

«Более 100 стран, в частности США и Франция, объединились с целью поддержать предложение Всемирной торговой организации об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В то же время Германия и некоторые другие страны ЕС до сих пор не поддержали соглашение, которое поможет обеспечить доступ к вакцинам миллионам людей во всем мире, - отметила глава представительства Фонда AHF в Украине Ярослава Лопатина. - Эта ситуация недопустимой. Мы вышли на марш ради тех, кто не имеет доступа к жизненно необходимой вакцине. Мы настаиваем, на том что лидеры ЕС отказались от патентов, чтобы вакцинировать наш мир максимально быстро».

Также участники акции призвали страны с избытком вакцин передавать их тем, кто в этом нуждается для быстрого преодоления пандемии.

Информационная справка:

Глобальная адвокационная кампания является реакцией на недостаточно высокие темпы и крайне низкую эффективность кампаний по вакцинации в менее развитых странах мира. Великобритания и ЕС - одни из самых крупных накопителей вакцин от COVID 19. Согласно последним данным о закупке вакцин Глобального инновационного центра здравоохранения Университет Дьюка, страны ЕС приобрели вакцины в объеме вдвое большем, чем количество населения, проживающего на их территории.

В то же время некоторые страны Восточной Европы, имеют особые проблемы с приобретением вакцины против COVID-19. Игнорирование этой проблемы будет только способствовать продолжению пандемии, поскольку новые вспышки болезни является предпосылкой для развития потенциальных мутаций, устойчивых к вакцинам.

Узнайте больше на сайте VaccinateOurWorld.org, где вы можете присоединиться к инициативе, путем регистрации на сайте как частное лицо или организация.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь