Вакцину не успели использовать до истечения срока годности.

В Израиле готовятся к утилизации 80 тысяч доз вакцины Pfizer в связи с тем, что в полночь 1 августа истек ее срок годности.

Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что стоимость партии вакцины, которую собираются уничтожить, составляет около 1,8 миллиона долларов.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта", – заявили в Министерство здравоохранения.

Читайте такжеГендиректор ВОЗ: завершение пандемии в мире зависит от действий каждой страныВ ведомстве отметили, что государство подписало конфиденциальные соглашения и не может раскрыть точное количество вакцин.

До этого Израиль не выбрасывал такое большое количество вакцин за все время пандемии.

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Автор: Катерина Шварц