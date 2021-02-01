Решение приняли из-за массовых нарушений правил в некоторых еврейских религиозных общинах.

Кабинет Министров Израиля одобрил увеличение штрафа за нарушение требований карантина в стране до 10 тысяч шекелей (примерно 86 тысяч гривень).

Ранее он составлял 5 тысяч шекелей (ориентировочно 43 тысячи гривень). Об этом сообщает Times of Israel.

Решение приняли из-за массовых нарушений правил в некоторых еврейских религиозных общинах, а также в связи с тем, что уровень инфицирования и смертности в Израиле остается высоким, несмотря на успешную кампанию вакцинации.

Сначала в правительстве предлагали ввести штрафы в размере до 20 тысяч шекелей (около 172 тысячи гривен), однако их уменьшили под давлением ультраортодоксальных партий.

По информации издания, правительство Израиля также продлит общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.

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Автор: УНИАН