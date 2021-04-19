В Израиле отменили масковый режим / фото REUTERS
Власти Израиля в воскресенье отменили обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Это последнее из ряда послаблений, связанных со значительным снижением количества инфицированных коронавирусом в стране, занимающей первое место в мире по темпам вакцинации. Там до середины апреля обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech получили уже более 80 процентов жителей Израиля старше 16 лет.
Однако еще остается требование носить защитные маски в помещениях.
Коронавирус в Израиле: что известно
- В Израиле количество выявленных новых случаев COVID-19, которое в середине января достигала 10 тыс. в сутки, начала снижаться уже в феврале, а в последние недели не превышает 200-300 в день. Снизилось и количество госпитализаций и смертей - на пике эпидемии в Израиле умирали до 100 человек в день, сейчас - в среднем около 10.
- В этой стране долгое время действовал жесткий карантин. Границы Израиля были фактически закрыты, ограничения на въезд действуют и сейчас, но их постепенно ослабляют.
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