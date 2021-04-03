Всего в Иране подтвердили почти 2 миллиона случаев коронавируса.

В Иране началась четвертая волна заражения коронавирусом, о начале которой объявили в двух провинциях страны - Альборзе и Иламе.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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«Мы можем столкнуться с этой волной и в других провинциях. Поэтому нам нужно быть осторожными», — сказал президент страны Хасан Рухани.

Представители здравоохранения заявляют, что увеличение числа заболеваний, которое вскоре будет сопровождаться резким увеличением числа госпитализаций и смертей, произошло через две недели после Новруза, иранского нового года, 20 марта.

После Новруза идут длительные праздники, во время которых иранцы традиционно путешествуют в основном в провинции на севере, недалеко от Каспийского моря, посещают семью и друзей.

Всего в Иране подтвердили почти 2 миллиона случаев коронавируса, более 60 тысяч — летальные.

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Автор: Елена Коваленко