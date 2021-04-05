Сейчас область находится в "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

В Хмельницкой области вводятся карантинные ограничения, определенные для “красной зоны” эпидемической опасности.

Читайте такжеКличко не исключил введение комендантского часа в Киеве

Как сообщается на сайте Хмельницкой ОГА, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас Хмельницкая область находится в "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

Жесткий карантин в Хмельницкой области

Ограничения будут действовать с 7 по 18 апреля. Будет запрещена:

работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме деятельности с осуществлением адресной доставки заказов и на вынос;

работа торгово-развлекательных центров, а также прочих развлекательных заведений;

работа заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов - кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Проведение всех массовых мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей.

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

торговля на рынках, кроме продовольственных;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями;

регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;

проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;

пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и организаций сферы социальной защиты, кроме учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно (кризисно).

Красная зона карантина в Украине

Как сообщал УНИАН, на сегодня в «красной» зоне епіднебезпеки находятся Киев и 10 областей.

Сегодня, 5 апреля, министр Кабинета министров Олег Немчинов предположил, что вскоре в "красную" зону попадут Харьковская и Хмельницкая области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Дмитрий Захаров, Виктория Токарева