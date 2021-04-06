Дедушка девушки переносит коронавирус относительно легко, был на похоронах внучки.

В Хмельницком от коронавируса умерла 28-летняя учительница английского языка Татьяна Ежонкова. Женщина лечилась дома, потому что не могла покинуть своего больного дедушку.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что коллектив школы №28 в Хмельницком до сих пор не может прийти в себя от трагедии. После весенних каникул Татьяна так и не вернулась на работу, а через несколько дней сообщили, что она умерла от коронавируса.

Директор заведения рассказал журналистам, что Татьяна пришла в школу в сентябре 2012 года. Она еще училась на магистра в вузе, но уже преподавала.

Сообщается, что женщина росла и воспитывалась у дедушки с бабушкой в Хмельницком. Два года назад бабушки не стало и Татьяна жила вместе со своим дедушкой, которому 77 лет. В феврале у него случился инфаркт.

"Примерно месяц назад дедушка перенес операцию на сердце и за ним нужно было ухаживать. Татьяна Анатольевна все несла на своих плечах. Тогда она и заболела. Но она не могла оставить дедушку без присмотра, поэтому лечилась дома. Были школьные каникулы, мы и не знали об этом. Но ей становилось хуже, и в конце концов она попала в больницу, ее забрала скорая в тяжелом состоянии", – рассказал директор школы.

Близкая подруга Татьяны Ольга Маслянко сообщила журналистам, что примерно 22 марта учительница чувствовала себя плохо.

"У нее повысилась температура. Она сдала тест на коронавирус и он оказался положительным. Как раз были каникулы, она все это переносила дома, ухаживала за дедушкой, надеялась, что все у нее пройдет. Но с каждым днем ей становилось все хуже, и уже в пятницу, 26 марта, ее забрала скорая помощь", - рассказала женщина.

В субботу Татьяна сообщила, что дышит в кислородной маске, а впоследствии ее перевели на ИВЛ.

"Последнее ее сообщение я получила в понедельник, 29 марта. Она попросила сказать всем родным и друзьям, что она всех любит. На этом наша связь оборвалась", – говорит Ольга.

Сейчас дедушка Татьяны находится в больнице, у него тоже коронавирус. Переносит он инфекцию сравнительно легко, но врачи наблюдают за ним. Мужчина был на похоронах внучки.

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Автор: Дмитрий Захаров