Усилия врачей спасти жизнь младенцу оказались напрасными.

В Харькове в детской инфекционной больнице умерла 8-месячная девочка с врожденными пороками. Младенца госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Читайте такжеБольные лежат синие, трупы не вывозят: медики "ковидной" больницы в Житомире рассказали об условиях работы (видео)Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Отмечается, что девочку госпитализировали в стационар 29 марта. Врачи боролись за жизнь младенца, однако, несмотря на их усилия 30 марта в 06:00 ребенок умер.

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Автор: Катерина Шварц