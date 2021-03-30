В Харькове умерла девочка / фото pixabay.com
В Харькове в детской инфекционной больнице умерла 8-месячная девочка с врожденными пороками. Младенца госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Читайте такжеБольные лежат синие, трупы не вывозят: медики "ковидной" больницы в Житомире рассказали об условиях работы (видео)Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
Отмечается, что девочку госпитализировали в стационар 29 марта. Врачи боролись за жизнь младенца, однако, несмотря на их усилия 30 марта в 06:00 ребенок умер.
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