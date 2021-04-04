Медик инфицировался коронавирусом в октябре прошлого года.

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

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Сообщение о гибели медика появилось на сайте Харьковского горсовета. Отмечается, что в октябре 2020 года Борис Менкус тяжело заболел коронавирусом. Болезнь обострила его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет. Он умер в возрасте 69 лет.

Отмечается, что у врача осталась семья, двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и сейчас учится в Харьковском национальном медицинском университете.

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Автор: Дмитрий Захаров