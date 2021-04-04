Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
Читайте такжеПод Харьковом медиков обвинили в ошибке: выдали не тот труп
Сообщение о гибели медика появилось на сайте Харьковского горсовета. Отмечается, что в октябре 2020 года Борис Менкус тяжело заболел коронавирусом. Болезнь обострила его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет. Он умер в возрасте 69 лет.
Отмечается, что у врача осталась семья, двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и сейчас учится в Харьковском национальном медицинском университете.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украине подтвердили более 20 тысяч новых случаев заражений COVID-19
- В Харькове во время карантина прошла уличная вечеринка под российский рэп
- Места заканчиваются: больницы заполнены COVID-больными почти во всей стране
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram