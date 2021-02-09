По словам экспериментатора, у всех испытуемых проявились антитела.

В Германии прокуратура открыла уголовное дело в отношении профессора Винфрида Штеккера, который проводил испытания вакцины от коронавируса собственной разработки.

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Об этом сообщает «НВ», ссылаясь на немецкую медиакомпанию MDR Sachsen.

По данным следствия, весной 2020 года Штеккер, владеющий лабораторией в городе Любек, разработал потенциальную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения.

Сам ученый заявляет, что четыре раза вводил себе препарат. СМИ выяснили, что он также испытывал вакцину на своей жене, детях, а также еще на 65 добровольцах.

Штеккер утверждает, что никаких побочных эффектов в ходе испытаний не выявлено, если не считать небольшого раздражения и болей в месте укола. Однако у всех испытуемых проявились антитела.

В начале сентября ученый сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, который отвечает в Германии за регистрацию вакцин. Штеккер попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако Институт обратился в прокуратуру.

Отмечается, что Штеккер в 1987 основал компанию Euroimmun, которая занимается разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. В 2017 году он продал ее одному американского концерну за 1,2 млрд евро.

На сегодня Euroimmun имеет представительства в 17 странах.

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Автор: Дмитрий Захаров