Избыточные дозы вакцины хотят сделать доступными для всех желающих.

Премьеры нескольких федеральных земель Германии призывают сделать вакцину компании AstraZeneca доступной для всех, кто желает получить прививку. Это связано с тем, что в приоритетных группах вакцинации от нее слишком часто отказываются.

Читайте такжеЗа 4 дня в Украине сделано более трех тысяч прививок от COVID-19

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Spiegel.

Как отмечается, в Германии четко определены приоритетные группы, которые должны получить прививки первыми. Однако очень многие их представители отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Это вызывает опасения, что дозы вакины будут лежать на складах неиспользованными, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.

В Германии, как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca рекомендовали применять людям в возрасте до 65 лет. Однако опасения относительно нее есть и в «младших» группах. По сравнению с вакциной от Pfizer она имеет более низкий уровень эффективности и несколько более высокий риск побочных реакций.

По состоянию на середину недели, Германия использовала лишь 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

"Ни один флакон вакцины не должен пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - подчеркнул он.

К призыву присоединился и премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

"Приоритизация, конечно, необходима - пока у нас есть проблема с дефицитом вакцин. Но мы не можем допустить, чтобы имеющаяся вакцина не использовалась, потому что те, кто уже имеет к ней доступ, отказываются от нее. В таком случае нужно вакцинировать желающих, до которых еще не дошла очередь", - указал Кречманн.

Отметим, в Украине применяется вакцина CoviShield. Она разработана Оксфордским университетом и AstraZeneca, но производится в Индии по лицензии.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров