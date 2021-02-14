Музей ФРГ в Бонне уже собрал более 400 экспонатов о пандемии COVID-19.

Экспозиция музея истории ФРГ в Бонне пополнится ампулой из первой партии вакцины от коронавируса, созданной компаниями BioNTech и Pfizer.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на интервью с президентом фонда Haus der Geschichte Гансом Вальтером Гюттером (Hans Walter Hütter).

Отмечается, что ампула, по мнению Гюттера, символизирует "свет в конце туннеля" и "медицинский прогресс". По его словам, боннский музей уже собрал более 400 экспонатов о пандемии COVID-19.

В Фонд Haus der Geschichte входят четыре музея в трех городах - Бонне, Лейпциге и Берлине. Экспозиции музеев посвящены истории Германии после 1945 года.

Вакцина BioNTech / Pfizer в Европе

В ноябре 2020 года Еврокомиссия заключила с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на поставку 200 миллионов доз вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 100 миллионов доз.

В конце декабря 2020 года препарат производства BioNTech/Pfizer стал первой вакциной, допущенной к применению в ЕС.

В январе Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку 300 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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Автор: УНИАН