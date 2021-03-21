Преступники могли украсть более 60 ампул препарата.

В Гане трое сотрудников Службы здравоохранения задержаны по подозрению в краже вакцины Covishield.

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Как сообщает «Синьхуа», полиция задержала сотрудника санитарно-эпидемического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гэйсси. Их подозревают в краже 36 ампул с вакциной Covishield.

По версии следствия, краденую вакцину вводили клиентам по цене 200 ганских седи (около 35 долларов США) за укол.

Еще один подозреваемый сотрудник санэпиднадзора пока находится на свободе. Его подозревают в краже 26 ампул той же вакцины из хранилища.

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Автор: Дмитрий Захаров