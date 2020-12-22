Она отметила, что новый штамм обладает способностью быстрее связываться с рецепторами.

Новый штамм коронавирус, обнаруженный в Великобритании, распространяется быстрее обычного.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала иммунолог Алла Волоха. Она отметила, что новый штамм обладает способностью быстрее связываться с рецепторами.

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"Изменения заключаются в том, что вирус быстрее распространяется. Считается, что он быстрее может связываться с рецепторами. Есть понятие инфицирования дозы - если небольшое количество вирусных частиц и они не успевают связаться с рецепторами, то заболевание не развивается. Если количество вирусных частиц будет таким же, но они будут связываться с рецепторами, то угроза больше. Например, от вируса кори может инфицироваться 12-18 человек. Здесь тоже увеличивается опасность инфицирования многих людей", — пояснила она.

Врач объяснила, насколько выше становится риск заражения новым штаммом.

"Если у человека кашель, насморк и он выделяет много вируса, то риск инфицирования выше. Если он бессимптомный и вируса выделяет мало, то раньше такой угрозы большой не было. Если новый вирус будет распространяться, то это тоже станет опасно", — сказала она.

Врач добавила, что на эффективность вакцины новый штамм не скажется.

Новый штамм коронавируса COVID-19

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

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Автор: Андрей Василюк