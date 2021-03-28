Планируется, что серийное производство начнется в мае, а в июле будет готово 40 миллионов доз.

Бразильский институт Бутантан разработал собственную вакцину против COVID-19, которую планируется запустить в серийное производство в мае и предложить странам с низким уровнем дохода для борьбы с пандемией.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По словам директора института Димаса Коваса, компания Butantan в Сан-Паулу, которая сотрудничает с китайской Sinovac Biotech Ltd. в производстве вакцины CoronaVac, начнет испытания своей вакцины, получившей название ButanVac.

Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа заявил на пресс-конференции, что испытания могут начаться в апреле. Тогда же компания ожидает одобрения от регулирующих органов.

«Планируется, что серийное производство начнется в мае, а в июле будет готово 40 миллионов доз. Производство будет полностью сосредоточено на удовлетворении местного спроса, прежде чем открыться для экспорта в другие страны. Испытания первой и второй фазы должны проводиться одновременно, затем будет третья фаза. Испытания также пройдут в Таиланде и Вьетнаме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

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Автор: Екатерина Жирий