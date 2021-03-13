Волонтеры и медики считают, что в Одессе необходимо срочно усилить карантин, иначе умрут сотни людей.

Одессе, в одной из больниц, которая принимает больных COVID-19, начались серьезные проблемы с кислородом.

Об этом сообщила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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По ее словам, последнюю неделею ей постоянно звонят родственники больных с просьбой помочь с кислородными масками, а вчера 95-летнего участника Второй мировой войны госпитализировали, когда он уже был без сознания, и только после вмешательства местных властей.

Общественница обнародовала сообщение работника ГКБ № 5, которая является одной из опорных городских больниц.

«То, что происходит сейчас в больнице, - это просто массовое истребление людей. У нас не работает или не налажена работа кислорода. В нашей больнице реанимация на 7 человек. Все, кто туда поступают, крайне тяжелые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас «похоронили» очередных двух человек из-за этих перебоев», - рассказал общественнице медик.

Он отмечает, что медики бессильны, а реанимация в определенные моменты (из-за гибели пациентов) напоминает газовую камеру.

Волонтеры считают, что в Одессе необходимо оперативно усилить карантин - «закрыть город, запретить любые массовые мероприятия». В противном случае в ближайшее время в городе от коронавируса умрут сотни людей.

Ножевникова также отмечает, что в городских больницах уже нет мест в реанимационных отделениях.

«Есть места с кислородом. Теперь они называются так. Правда, разницу между реанимацией и койкой с кислородом видимо люди «у руля» не особо различают. Нам остается радоваться, что наши старики будут умирать не в мучении. С кислородом», - заявила волонтер.

По ее словам, в опорных больницах с начала года количество реанимационных коек не увеличилось, а, если бы и увеличилось, то все равно нет реаниматологов.

Коронавирус в Одессе

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 тыс. 276 новых больных COVID-19, из них в Одесской области – 767.

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Автор: Лариса Козовая