Кошка заразилась коронавирусом от своих хозяев.

В австрийском городе Брегенц зафиксирован первый в стране случай передачи коронавируса от человека к кошке.

Об этом сообщает ORF.

Читайте такжеВ Ватикане пригрозили увольнять сотрудников за отказ от вакцинации против коронавируса

"В Брегенце впервые в Австрии обнаружено коронавирусную инфекцию у кошки. Люди не могут заразиться от кошек - но наоборот может быть, что как раз и демонстрирует случай с трехлетней Айлой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кошку по имени Айла принесли к ветеринару четыре недели назад - у нее была повышенная температура, диарея и наблюдалось общее истощение организма. Учитывая эти симптомы в ветеринарной клинике сразу подумали о COVID-19 и решили провести тест на выявление коронавируса. Тест показал положительный результат.

Коронавирусом животное заразилось от одного из членов семьи, который болел COVID-19. Сейчас кошка уже выздоровела.

Как отметил ветеринар, который осматривал кошку, кошки могут болеть коронавирусом, однако для людей угрозы нет - от животных вирус не передается. Он также добавил, что в большинстве случаев коты легко переносят болезнь и выздоравливают уже в течение 3-4 дней.

Коронавирус у животных: что известно

В мае 2020 года в России подтвердили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом.

Летом 2020 года COVID-19 впервые в Британии подтвердили у домашней кошки. Вероятно, животное заразилось от своих хозяев.

В Дании в начале ноября обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить местных норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных. Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 млн норок, которых выращивали ради меха.

В декабре 2020 года коронавирус обнаружили у четырех львов из зоопарка Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы.

9 февраля 2021 года стало известно о том, что в столице Южной Кореи, Сеуле, домашние коты и собаки будут тестироваться на COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН