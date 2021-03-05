В последние дни на Закарпатье фиксируют наибольшее число людей, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции.

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС вводит в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения в связи с критической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Закарпатской ОГА.

Отмечается, что сегодня на Закарпатье фиксируют наибольшое число людей, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики диагностировали у 748 закарпатцев COVID-19.

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"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь!" - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Как отметил руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.

По его словам, количество больных постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.

В соответствии с принятым решением региональной комиссией ТЭБ и ЧС вводятся следующие ограничительные меры:

Работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

Прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

1. приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых - предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

2. торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

3. деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

4. выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

5. осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;

Прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

Читайте такжеДо конца года всех совершеннолетних украинцев вакцинируют от коронавируса - МинздравПрием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

Работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

Деятельность непродовольственных рынков;

Посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме посетителей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Коронавирус в Украине: адаптивный карантин

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17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности.

26 февраля областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 27 февраля усилить карантинные ограничения в Черновицкой области. Согласно решению, с 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки; учебных учреждений, кроме учреждений дошкольного и специального образования; развлекательных центров. Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Кроме того, усиленный карантин уже введен с 22 по 28 февраля на Ивано-Франковщине. В регионе действуют ограничения "красной зоны", общественный транспорт работает в режиме спецперевозок. Также на Ивано-Франковщине создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

"Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в этом регионе.

3 марта в Житомирской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Денис Прядко