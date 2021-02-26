В области уже завтра могут ввести "красную" зону.

В Черновицкой области, которая уже завтра может попасть в «красную» зону из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, рассматривают целесообразность введения карантина выходного дня.

Как заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - заявил он.

Напомним, регионы вводят "красную" зону, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд. Речь идет о таких показателях:

загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 000 населения в течение семи дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 000 населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

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В свою очередь, как заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, решение о введении карантина выходного дня местная власть примет сегодня.

"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника, которые относятся к "красной" зоне", - рассказала она.

В то же время, по словам Гусак, область закрывать не будут.

Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 638 случаев коронавируса.

Адаптивный карантин в Украине: детали

В Украине 24 февраля начал действовать адаптивный карантин с делением на "цветные" зоны. Ограничения продлятся как минимум до 30 апреля.

Адаптивный карантин: что это значит

Он предусматривает разделение страны на зоны различного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на зоны - от "зеленой" с мягких ограничениями до "красной" со строгими запретами.

"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19 случаев заражения коронавирусом и динамики роста заболеваемости.

В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области, в которых сложная ситуация с распространением коронавируса.

Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.

Другие области Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

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Какие ограничения будут действовать в каждой из зон

"Зеленый уровень" будет установлен по всей Украине при уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом как минимум в 13 областях не выше 50% эпидпорога, а также при коэффициенте выявленных случаев COVID-19 не выше 5%. В настоящее время в Украине нет "зеленых" зон.

"Желтая" зона автоматически вводится для всей Украины. Ограничения в регионах "желтой" зоны будут достаточно мягкими:

действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метров пространства для одного человека;

кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;

разрешена работа учебных заведений;

заведения общественного питания могут работать до 24 часов;

общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидячих мест;

разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

В регионах "оранжевой" зоны действуют такие же запреты, как и в "желтой". Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации в регионе и приближению к красной зоне. Оранжевый цвет регион получит при появлении одного из признаков ухудшения ситуации с коронавирусом. Например, при росте госпитализаций в более чем 50% за неделю или загруженности коек с кислородом на более чем 65%.

"Красные" зоны будут иметь строгие ограничения:

заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки;

будет запрещена работа развлекательных и культурных заведений (в том числе театров и кино) и ТРЦ;

разрешена работа только продовольственных рынков, магазинов, аптек и ветеринарных аптек;

фитнес-клубы, спортзалы и бассейны не будут работать;

детские сады и начальные классы в школах будут принимать детей, остальные учебные заведения переведут на дистанционное обучение.

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Автор: Леся Лещенко