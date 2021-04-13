Учитель английского рассказал, что школьники точно не забудут уроки, которые проходят в таких условиях.

В испанском регионе Мурсия уроки для школьников проводят на пляже.

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Дети в масках сидят за переносными столами, расставленными вдоль побережья Плайя-де-лос-Ньетос.

Учитель английского рассказал, что школьники точно не забудут уроки, которые проходят в таких условиях.

Они начинают подготовку пляжа в 8:00. В 20-минутных уроках участвуют восемь классов одной школы. Сообщений о случаях коронавируса не было.

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Автор: Людмила Жерновская