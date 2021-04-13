Дети в восторге от обучения на природе / фото REUTERS
В испанском регионе Мурсия уроки для школьников проводят на пляже.
Читайте такжеЭпидемиолог прогнозирует высокий уровень инфицирования COVID-19 до конца годаОб этом пишет REUTERS.
Дети в масках сидят за переносными столами, расставленными вдоль побережья Плайя-де-лос-Ньетос.
Учитель английского рассказал, что школьники точно не забудут уроки, которые проходят в таких условиях.
Они начинают подготовку пляжа в 8:00. В 20-минутных уроках участвуют восемь классов одной школы. Сообщений о случаях коронавируса не было.
фото REUTERS
фото REUTERS
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