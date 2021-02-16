По мнению врачей, произошла внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией.

В городе Ираклион 85-летний мужчина умер через 8 минут после вакцинации от коронавируса.

Читайте такжеВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от коронавируса AstraZenecaОб этом пишет Neakriti.gr.

По мнению врачей, произошла внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией.

Когда пожилой мужчина прибыл в больницу, у него собрали анамнез и противопоказаний к вакцинации не выявили.

Примерно через 8 минут после вакцинации мужчина потерял сознание. Врачи пытались вернуть его к жизни. Мужчина очнулся на пять минут и снова потерял сознание.

Медики боролись за его жизнь около 50 минут, но спасти не смогли.

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Автор: Людмила Жерновская