В Минздраве сообщили, что вопросом украинской вакцины занимается частная организация.

В Украине продолжается работа над вакциной от COVID-19, однако вряд ли с ее помощью страна будет бороться с текущей эпидемией коронавируса.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24". Он сообщил, что вопросом украинской вакцины занимается частная организация.

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"Продолжаются работы (по созданию отечественной вакцины - ред.), сейчас ведутся работы, мы координируем определенный процесс, чтобы выпустить... я бы не сказал, что мы уже ведем разработку вакцины – ведется работа по разработке вакцины. В лабораторных модельных условиях этот кандидат показывает результат. Теперь надо выпустить хотя бы первые сто пробников. Этим занимается частная организация, которая сейчас договаривается с нашими заводами-производителями, которые могут произвести вакцину, о производстве первых пробных партий. Заводы-производители получают материал и ждут публикаций в научно признанных журналах, потому что есть специфика производства вакцин, а также всех лекарственных средств против ковида", — сказал он.

По словам Ляшко, для борьбы с текущей эпидемией не стоит полагаться на разработку украинской вакцины.

"Это была такая глобальная договоренность, что каждый, кто начинает исследования, открывает полностью все данные, которые у него есть, приглашает экспертов ВОЗ, и ведется оценка, чтобы понимать целесообразность дальнейшей разработки, ее эффективность и возможность привлечения дополнительных инвестиций, поскольку это решение глобальной проблемы. Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией, эпидемией - я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос",- сказал он.

Украинская вакцина от коронавируса: что известно

20 октября президенту Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – заявил, что нынешняя разработка дает возможность предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он назвал очень положительным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Зеленский в интервью украинским телеканалам, которое вышло 22 октября, отметил, что вакцина будет уникальной.

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Автор: Андрей Василюк