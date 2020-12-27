Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ украинскую икону, что вызвало скандал.

Украинская икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, была вывезена из Донбасса в 2018 году.

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Об этом сообщает «Балканский обозреватель», ссылаясь на издания Dnevni avaz, Jutarnji и Nebojsavukanovic.

Отмечается, что Додику икону в мае 2018 года подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов армии Республики Сербской.

Об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов армии РС, в интервью депутату от оппозиционной Сербской Демократической партии (СДП) в Парламенте Республики Сербской Небойше Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Савичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

Согласно обнародованной информации, Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы". (Эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители оккупационной "власти" Луганска и Донецка якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он потом привез Додику.

Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки.

Сам Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додику, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.

Между тем икона, которую Лавров решил вернуть как нежелательный подарок, уже передана посольству БиГ в Москве. Посол Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Желько Самарджия привез ее в Сараево в пятницу и передал непосредственно соратникам Додика. Кабинет Додика объявил, что сейчас икона хранится в сейфе.

Сразу после этого посольство Украины в БиГ попросило официально объяснить, как икона попала в Бег, отметив, что вполне логично вернуть икону в Украину, поскольку она является ее собственностью.

Украинская икона у Лаврова: международный скандал

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону. После чего в посольстве Украины в БиГ потребовали объяснений от Министерства иностранных дел Республики касательно того, как икона попала в страну.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы, которую подарили главе российского МИДаЛаврову, из Украины в Боснию и Герцеговину.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла производство.

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Автор: Дмитрий Захаров