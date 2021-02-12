Также подписано гарантийное соглашение «Развитие аэропорта «Борисполь» о получении займа в размере 270 млн евро для реконструкции летной зоны №2.

Европейский инвестиционный банк выделит 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, соответствующее письмо о внесении изменений в Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписали во время рабочего визита премьер-министра Дениса Шмыгаля 12 февраля в штаб-квартиру ЕИБ в Люксембурге.

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Предполагается, что ЕИБ выделит средства в рамках действующего проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Шмыгаль поблагодарил ЕИБ за оперативность в предоставлении поддержки для противодействия распространению COVID-19. «Это расширит наши возможности в закупке вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации», - отметил глава правительства.

Кроме того, по итогам встречи главы правительства Украины с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером подписали гарантийное соглашение «Развитие аэропорта «Борисполь» о получении займа в размере 270 млн евро для реконструкции летной зоны №2.

«Мы не только качественно модернизируем аэропорт, но и ожидаем увеличить пассажиропоток через аэропорт до 56 миллионов в 2040 году, в частности за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширения сети маршрутов и привлечения новых авиаперевозчиков», - прокомментировал заключение соглашения премьер-министр.

Глава правительства во время встречи с Вернером Хойером подчеркнул, что Украина высоко ценит активную роль ЕИБ в поддержке украинской экономики, государственного и негосударственного секторов.

«Надеемся, что уже в ближайшее время ЕИБ сможет представить новый семилетний мандат внешнего финансирования. Мы заинтересованы в расширении дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры Украины», - сказал премьер-министр.

Хойер, со своей стороны, отметил, что в 2020 году ЕИБ сделал рекордные инвестиции в Украину на сумму более 1 млрд евро.

«Мы начали 2021 год с очень своевременных инициатив на пути к восстановлению после COVID-19. Как банк ЕС мы готовы помочь ослабить влияние пандемии, защищая население Украины, повышая устойчивость и поддерживая такие инициативы, как подписанные сегодня соглашения. Это все ради поддержания роста и восстановления», - отметил Хойер.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: УНИАН