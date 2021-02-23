С 1 марта украинцы смогут записаться в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
По его словам, в соответствии с дорожной картой по вакцинации от COVID-19, на первом этапе прививки будут делать медицинским работникам, которые работают с больными COVID-19, сотрудникам и пациентам учреждений для людей преклонного возраста, военнослужащим в зоне проведения ООС.
На втором этапе будут вакцинировать всех медработников, людей старше 80 лет и соцработников, на третьем - людей от 65 лет, сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности, а также учителей и других работников сферы образования.
На четвертом этапе - людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и лиц, которые работают и отбывают наказание в местах ограничения свободы.
Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на пятом этапе.
Кучер отметил, что в Минздраве изучали опыт разных стран относительно подходов и технических решений во время вакцинации, поэтому Украина сможет избежать некоторых ошибок, которые случались в других странах.
Он также рассказал, что Минздрав и Министерство цифровой трансформации увеличили количество услуг, которые человек может получить, не выходя из дома.
"Мы создали услугу “Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19”, которая будет доступна в приложении и на портале “Дія”. Это очень важно для украинцев в возрасте от 18 до 59 лет, которые хотят записаться в очередь", - пояснил замминистра.
По его словам, услуга будет доступна с 1 марта.
В электронную очередь на вакцинацию можно будет записаться и через контактный центр Минздрава.
“Когда наступит соответствующий этап вакцинации для этой категории граждан, которые будут в электронной очереди, им предложат выбрать соответствующий ближайший пункт вакцинации, дату и время визита", - добавил он.
Другие детали в Минздраве пообещали сообщить позже.
Старт вакцинации в Украине
- Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину прибудет первая партия вакцины от COVID-19 Oxford/AstraZeneca, которая имеет торговое название Covishield. Эту вакцину уже зарегистрировало Министерство Здравоохранения.
- 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-производителя в индийском городе Пуне.
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