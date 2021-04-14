По словам депутата, в Киеве также отмечается некоторая стабилизация эпидемической ситуации.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19, ситуация стабилизируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Что касается продолжительности карантина - карантин это ведь не просто так - захотели ввели, захотели и сняли. Карантин - это ответ на количество заболеваний, госпитализированных, на ситуацию с коронавирусом в стране. На сегодняшний день имеем некоторую стабилизацию, действительно, похоже на то, что Украина подходит к плато, что пик заболеваемости уже где-то стабилизировался», - заявил он.

По словам Радуцкого, на прошлой и позапрошлой неделе количество заболевших COVID-19, уменьшилось на три тысячи.

«Немного стабилизировалась ситуация в Киеве. Сегодня будем ожидать, что решит Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева», - добавил он.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 14 тысяч 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 887 тыс. 338 человек, выздоровели - 1 млн 442 тыс. 618, умерли - 38 тыс. 225. Медики провели 8 млн 770 тыс. 753 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров