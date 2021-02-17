Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте такжеМинздрав запускает портал о вакцинации от COVID-19
Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.
Шмыгаль подчеркнул, что решение вступит в силу уже на следующей неделе.
Что предшествовало
В начале февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре правительство примет решение о возвращении страны к адаптивному карантину.
Также Шмыгаль заявлял, что в случае возвращения Украины к адаптивному карантину, «красные» зоны будут устанавливаться отдельными решениями.
9 февраля Ляшко сообщил, что Минздрав предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram