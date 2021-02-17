Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности.

Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеМинздрав запускает портал о вакцинации от COVID-19

Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

Шмыгаль подчеркнул, что решение вступит в силу уже на следующей неделе.

Что предшествовало

В начале февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре правительство примет решение о возвращении страны к адаптивному карантину.

Также Шмыгаль заявлял, что в случае возвращения Украины к адаптивному карантину, «красные» зоны будут устанавливаться отдельными решениями.

9 февраля Ляшко сообщил, что Минздрав предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН