По данным ЦОЗ, "британский" штамм коронавируса уже обнаружили в 21 регионе Украины, а "южно-африканский" - в Полтавской области.

Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина.

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По его словам, за 10 месяцев 2020 года (с 3 марта) COVID-19 в целом заболело более 1 млн населения Украины, а за три с половиной месяца 2021 года уже заболели 808 тыс. украинцев. "То есть показатель заболеваемости в три раза больше", - отметил Родина.

Кроме того, в 2020 году количество больных в возрасте старше 70 лет составляло 93 тыс., а с начала 2021 года - 95,5 тыс.

Также глава ЦОЗ рассказал, что в 2020 году летальность от COVID-19 составляла 1,7%, а в 2021 - 2,3%. "Это говорит о том, что в 2021 году мы наблюдаем более тяжелое течение заболевания и более интенсивное распространение заболевания, что связано с циркуляцией новых штаммов, выявленных в Украине с января 2021 года", - пояснил он.

По данным ЦОЗ, "британский" штамм коронавируса уже выявили в 21 регионе Украины, а "южноафриканский" - в Полтавской области.

"В настоящее время мы видим, что Украина прошла пик заболеваемости. Это мы ответственно можем заявить на основании анализа тех данных, которые получаем ежедневно. Сейчас мы уже наблюдаем спад заболеваемости, когда "красные" зоны больше сместились к востоку Украины, а на западе мы уже наблюдаем уменьшение заболеваемости", - подытожил Родина.

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Автор: Антонина Доломанжи