Рост количества новых случаев болезни происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей

Количество летальных исходов коронавирусной болезни в Украине начало увеличиваться с середины февраля, а в последние дни этот рост резко ускорился.

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Об этом говорится в подготовленном учеными НАН обзоре эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля - 1 марта 2021 года

Отмечается, что рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования.

"Задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных исходов. Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей», - говорится в сообщении.

Общая летальность новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти и достигла 2.8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%, летальность у больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%.

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Автор: Дмитрий Захаров