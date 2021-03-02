Количество летальных исходов коронавирусной болезни в Украине начало увеличиваться с середины февраля, а в последние дни этот рост резко ускорился.
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Об этом говорится в подготовленном учеными НАН обзоре эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля - 1 марта 2021 года
Отмечается, что рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования.
"Задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных исходов. Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей», - говорится в сообщении.
Общая летальность новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти и достигла 2.8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%, летальность у больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%.
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