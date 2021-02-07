Лечение больных с COVID-19 плазмой крови с антителами может стать фактором опасных мутаций коронавируса.
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Как сообщает Bloomberg, к такому выводу пришли британские врачи, которые 102 дня лечили пережившего рак пациента от коронавируса. Специалисты применяли терапию плазмой крови и наблюдали, как мутировал вирус. Их статья опубликована в журнале Nature.
Исследование предполагает, что использование плазмы крови переболевших может оказать на коронавирус достаточное давление, чтобы заставить его эволюционировать. Так коронавирус приобретает устойчивость к антителам, которые призваны бороться с инфекцией.
Плазму следует с большой осторожностью использовать в лечении больных с хронически ослабленным иммунитетом. Предпочтительно – в контролируемых условиях, или в рамках клинических исследований.
В отчете ученых предполагается, что у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями могут возникать многочисленные мутации.
Если коронавирус получает возможность развиваться в одном организме достаточно долго, то «учится» справляться с иммунной системой.
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