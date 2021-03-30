У мира есть максимум год, чтобы изготовить новые вакцины от коронавируса до того, как препараты первого поколения станут неэффективными.
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Об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос эпидемиологов, вирусологов и специалистов по инфекционным болезням.
Из 77 ученых из 28 стран мира почти треть высказалась, что имеющиеся вакцины от COVID-19 еще будут эффективными в течение 9 месяцев, а то и меньше.
Стабильно низкие темпы вакцинации во многих странах повышают вероятность появления новых устойчивых к вакцинам "мутаций" коронавируса, с этим согласны 88% респондентов.
Издание сомневается, что новые поколения вакцин будут доступными для бедных стран, ведь изготовление этого типа препаратов будет обходиться дороже и потребует относительно обременительных температурных условий хранения.
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