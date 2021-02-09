Дальнейшее развитие ситуации с эпидемией в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах.

Рабочая группа Национальной академии наук Украины подготовила прогноз развития эпидемии в период 9 – 22 февраля 2021 года при помощи двух независимых моделей.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НАН. Ученые проанализировали первичные статистические данные развития эпидемии в течение последних недель.

Сообщается об уменьшении числа случаев болезни и незначительном увеличении числа обнародованных летальных исходов, значительная часть которых приходится на давние даты событий

Специалисты подготовили прогноз развития эпидемии в Украине с использованием статистической модели временных рядов Facebook Prophet, а также прогноз с использованием компартментной модели (SEIR-U).

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3318 (Prophet) и 3588 (SEIR-U) в течение недели 9-15 февраля и 3272 (SEIR-U) в течение недели 16 – 22 февраля.

Отмечается, что показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение, хотя скорость снижения количества новых случаев упало почти до нуля.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех выявлений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны. Дальнейшее развитие ситуации в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах.

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Автор: Дмитрий Захаров