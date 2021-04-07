Министр здравоохранения Максим Степанов считает возможным полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года.
Об этом министр заявил на заседании правительства 7 апреля, пишет Украинская правда.
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"Нам нужно убедить 70% взрослого населения Украины прийти к пунктам прививки и сделать его. Мы должны понять, что у нас будет несколько вакцин одновременно, и помимо мер для вакцинации нужно воздерживаться от манипуляции относительно того, какой продукт лучше...Я уверен, что нам удастся это сделать, удастся убедить, и удастся полностью преодолеть коронавирусную болезнь в нашей стране до конца 2021 года", - подчеркнул Степанов.
Степанов отметил, что Минздрав разработал Национальный план вакцинации, его передадут на согласование другим министерствам и вынесут на ближайшее заседание правительства.
Напомним, ранее Степанов отмечал, что Министерство охраны здоровья хочет ускорить темпы вакцинации от коронавируса и надеется обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. По его мнению, это позволит достичь коллективного иммунитета.
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