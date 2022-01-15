Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ).
"15 января днем митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.
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В связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужений и принимать посетителей.
Коронавирус в Украине:
По состоянию на утро 15 января в Украине зафиксировано 10 тыс. 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 1 тыс. 682 человека, умерли от осложнений 127 человек.