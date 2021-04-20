Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
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При этом Гебреесус отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространение коронавируса в мире среди возрастной группы от 25 до 59 лет.
"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - сказал глава ВОЗ.
Пандемия коронавируса в мире: прогнозы
- Всемирная организация здравоохранения в течение последних семи недель наблюдает рост новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных исходов от COVID-19.
- Кроме того, ранее ВОЗ заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.
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