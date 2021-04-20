Вместе с тем в ВОЗ выразили обеспокоенность "тревожными темпами" распространение коронавируса в мире среди возрастной группы от 25 до 59 лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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При этом Гебреесус отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространение коронавируса в мире среди возрастной группы от 25 до 59 лет.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - сказал глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса в мире: прогнозы

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Автор: Виктория Гордиенко