За сутки от болезни умерли 103 человека.

По состоянию на утро 7 марта в Украине зафиксировано 1 401 228 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки выявлено 7 167 новых случаев.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 956 человек, 2147 человек выздоровели, 103 больных скончались.

За сутки осуществлено 46 304 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболели 1 401 228 людей; 1 196 520 человек выздоровели. 27 022 больных умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Эпидемия в Украине

Напомним, 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространение коронавирусной инфекции.

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

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Автор: Дмитрий Захаров