Последний всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине - это все же вторая волна, а не третья. При этом ее удар может оказаться сильнее, чем прежней волны.
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Как пишет РБК-Украина, такую мысль выразил директор Института биохимии имени А.В. Палладина Национальной академии наук Украины, академик Сергей Комиссаренко.
"Если посмотреть на график инфицирования в стране, то у нас был пик, потом - спад. И сейчас начался второй пик, который, думаю, будет продолжаться еще до мая или даже до июня. Возможно, он будет даже более интенсивный, чем первый пик", - сказал Комиссаренко.
Коронавирус в Украине: что известно
- В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.
- При этом премьер отметил, что медицинская система страны готова к третьей волне COVID-19.
- Согласно прогнозам НАН, в ближайшее время в Украине количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.
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