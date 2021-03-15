Эксперт утверждает, что ее удар может оказаться сильнее, чем прежней волны.

Последний всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине - это все же вторая волна, а не третья. При этом ее удар может оказаться сильнее, чем прежней волны.

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Как пишет РБК-Украина, такую мысль выразил директор Института биохимии имени А.В. Палладина Национальной академии наук Украины, академик Сергей Комиссаренко.

"Если посмотреть на график инфицирования в стране, то у нас был пик, потом - спад. И сейчас начался второй пик, который, думаю, будет продолжаться еще до мая или даже до июня. Возможно, он будет даже более интенсивный, чем первый пик", - сказал Комиссаренко.

Коронавирус в Украине: что известно

В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

При этом премьер отметил, что медицинская система страны готова к третьей волне COVID-19.

Согласно прогнозам НАН, в ближайшее время в Украине количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

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Автор: Виктория Гордиенко