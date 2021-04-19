Третья волна эпидемии COVID-19 в Украине идет на спад.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родына сообщил на пресс-конференции в Киеве, которая проходила в онлайн-режиме.
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«Сейчас более 550 больниц в Украине оказывают помощь больным COVID-19, и они законтрактованы НСЗУ. То есть, они получают соответствующее финансирование. В этих больницах сейчас насчитывается 77 тыс. 690 коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19», - отметил он.
По словам Родыны, из всех больничных коек, определенных под прием COVID-больных, почти 87% обеспечены кислородом.
«В некоторых регионах койки обеспечены кислородом на 100% - это Луганская, Кировоградская и Харьковская области. Здесь мы можем сказать, что пациент, если он нуждается в кислороде, - в любом случае его получит», - добавил он.
Гендиректор ЦОЗ Минздрава отметил, что «сейчас мы видим, что волна пошла на спад, но в некоторых регионах заполненность коек (пациентами с COVID-19 - УНИАН) остается все еще высокой».
По его словам, в целом по стране заполненность коек больными и с подозрениями на COVID-19 составляет 57%. Сейчас в стационарах находятся 5,5 тыс. пациентов с подозрением и почти 39 тыс. - с подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Загруженность коек меньше 50% в регионах, где уменьшается количество больных, - это Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская области. Самая высокая загруженность коек в городе Киеве - более 65%», - сообщил гендиректор ЦОЗ Минздрава.
Коронавирус в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, в Украине 18 апреля выявили 6 тыс. 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тыс. человек, умерли - 40 тыс.
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